Sargento da PM é baleado dentro do carro durante ataque em Marituba

Um sargento da Polícia Militar, identificado apenas como Jailson, sofreu um atentado, na manhã desta quarta-feira (2), no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém. Segundo a PM, três homens armados atacaram a vítima. A princípio, o militar foi atingido por cinco disparos e, supostamente, nenhum deles atingiu órgãos vitais. Ele é lotado no 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), em Ananindeua.

Ainda de acordo com a polícia, Jailson estava à paisana e tinha saído de casa, que fica em Marituba, quando o episódio ocorreu. Ao entrar sozinho no carro, os criminosos o surpreenderam e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o veículo. O PM foi socorrido por um amigo ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Até a última atualização desta reportagem, o estado de saúde dele era estável, conforme relatado por policiais.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram várias marcas de tiros no que seria o carro do sargento. Após ser baleado, Jailson pediu ajuda. "(...)Peguei vários tiros aqui em Marituba, na frente de casa. Me ajuda, me ajuda. Estou indo para o Urgência e Emergência (HMUE)", disse. Em outro áudio que circula em grupos num aplicativo de mensagem instantânea, o policial alega que "pegou muito tiro" e que não sabe "se vai aguentar". "Um amigo meu está me socorrendo", falou.

O quarteto se aproximou do militar e fugiu em um Onix Branco. Aparentemente, eles saíram em direção ao Conjunto Albatroz. O 21º BPM, responsável pelo policiamento na área onde o crime aconteceu, dispõe de 30 unidades motorizadas e mais uma aeronave para localizar os envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o sargento foi encaminhado ao hospital e disse que "a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) investiga o caso". A redação integrada de O Liberal também solicitou mais detalhes à PM sobre a tentativa de homicídio que Jailson sofreu e aguarda retorno.