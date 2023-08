Mototaxista morre após ser baleado durante ‘casinha’, em Santarém

O mototaxista Diego de Sousa Correa, 30 anos, morreu, no final da tarde de terça-feira (1º), no Hospital Municipal de Santarém. Ele estava internado em estado grave desde segunda-feira (31), após ser alvejado com cerca de sete tiros, na rua Pau Brasil, no bairro da Floresta, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações da imprensa do município, ele foi atraído por criminosos, que se passaram por passageiros, na tarde de segunda, e surpreendido por dois suspeitos que dispararam contra o mototaxista por diversas vezes. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sendo socorrida por testemunhas até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar realizou diligências nas redondezas para localizar o suspeito, mas ninguém foi preso. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios de Santarém.

Informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.