Empresário tenta proteger o filho e acaba morto a tiros dentro de casa lotérica no (PI)

O dono de uma casa lotérica identificado como Petrônio Nunes morreu após ser baleado no peito durante uma tentativa de assalto nesta quarta-feira (13), no Centro de Teresina (PI). Segundo a Polícia Civil, dois homens participaram do crime. A vítima teria tentado proteger o filho, que foi agredido pelo assassino.

Dois homens foram detidos e levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda na tarde de quarta-feira (13) suspeitos de participar do crime em que Petrônio Nunes, dono de uma casa lotérica, foi assassinado. Não há detalhes sobre o depoimento dos suspeitos.

Um dos presos foi encontrado com um carro que foi utilizado no crime, e teria ajudado na fuga do homem que atirou. Um carro e uma motocicleta, que teriam sido usados na fuga, foram apreendidos.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra que o assaltante aproveitou o momento em que a porta da lotérica foi aberta para forçar a entrada, com um chute. Ainda conforme as imagens, o homem agrediu o filho do empresário (que aparece vestindo uma camiseta rosa) com uma coronhada. Logo depois, o empresário (de camisa branca) chuta o criminoso, tentando o colocar para fora.

O homem foi empurrado para fora do local e atirou no empresário, o atingindo no peito. A vítima caiu no chão e foi amparada pelo próprio filho.

A vítima (de camisa branca) caiu no chão e foi amparada pelo próprio filho (de camisa rosa). (Reprodução/ Redes sociais)

O empresário foi levado para um hospital particular de Teresina, mas não resistiu e faleceu. O filho dele também foi atendido no mesmo hospital.