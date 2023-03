Falso servidor é preso em Castanhal por estelionato; ele tem 8 mandados de prisão no estado do Amapá

Um homem identificado como Odacyl Reis Lima , de 51 anos, foi preso na última segunda-feira, 20, na cidade de Castanhal, suspeito de estelionato cometido contra moradores do município de Inhangapi, ambas localidades do nordeste paraense. Ele se passava por integrante de programa do Governo e roubava botijões de gás. Contra ele já havia oito mandados de prisão expedidos no estado do Amapá. As informações são de Correio do Norte.

Em Inhangapi, o suspeito se apresentava pela alcunha de “Lima” e se dizia membro de um programa do governo do Estado relacionado ao vale-gás. Ele recebia o botijão de gás vazio de moradores sob a promessa de, depois de um determinado tempo, trazer de volta uma unidade do produto cheia. Cerca de 100 botijões foram recolhidos pelo homem.

Durante a operação da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar do Pará, foi apreendido um veículo usado no transporte dos botijões. O motorista disse não saber do crime, que havia apenas sido contratado para o serviço, e levou as guarnições ao local onde havia deixado o material recolhido. Neste local, os policiais capturaram o suspeito. O estelionatário foi apresentado na Delegacia de Inhangapi para os procedimento cabíveis.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial das autoridades, incluindo a Polícia Civil do Amapá,sobre os oitos mandados de prisão contra o suspeito.