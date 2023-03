Operação prende dois suspeitos de roubo na manhã desta terça-feira; um na Sacramenta e outro no Paar

Logo cedo, na manhã desta terça-feira, 21, por volta das 6h, dois homens foram presos durante a Operação '352' da Polícia Civil do Pará (PC). Elias Castro Pereira e Arlisson Luiz Dias foram detidos durante cumprimento de mandado de prisão por roubo majorado - quando há subtração do bem de outra pessoa mediante grave ameaça ou violação, utilizando uma arma. As prisões aconteceram no barro da Sacramenta, em Belém, no conjunto Paar, em Ananindeua.

Elias Castro Pereira foi preso pelo crime de roubo majorado, utilizando arma de fogo, cometido na empresa Ceará Frangos, no bairro do Bengui em novembro de 2022, sendo subtraído dinheiro em espécie, um veículo, além de uma das vítimas ser atingida por disparo de arma de fogo.

O relatório policial complementa, ainda, que, nesse mesmo caso, há mandado de prisão em desfavor do nacional Gabriel Silva da Silva, o qual foi morto após tentar assaltar um policial civil, que agiu em legítima defesa.

Já o nacional Arlisson Luiz Dias praticou o crime de roubo majorado no bairro Sacramenta em janeiro de 2023, sendo subtraído o veículo da vítima e objetos pessoais (celular e dinheiro, transferido via pix). Nesse mesmo caso, acrescenta a polícia, há mandado de prisão em desfavor do nacional Murilo Wadlen Santos da Silva, o qual foi morto após tentar assaltar um policial militar, que também agiu em legítima defesa.

Na operação '352', um terceiro suspeito também teria o mandado de prisão preventiva cumprido, a saber, Luís Felipe Andrade da Cruz, porém, ele não foi localizado pela equipe policial. Ele é acusado pelo roubo majorado que ocorreu no bairro do Marco em outubro de 2022. Foram subtraídos o veículo da vítima, aparelho de celular e 50 mil em joias.