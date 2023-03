Vereador suspeito de estuprar a própria filha é preso em Bagre

Um vereador do município de Bagre, na Ilha do Marajó, que é suspeito de ter estuprado a própria filha, de 13 anos, foi preso na manhã nesta segunda-feira (20). Acompanhado do advogado, ele se apresentou pela manhã à Polícia Civil em Breves. Informações iniciais dão conta de que a decisão foi tomada após a Justiça acatar o pedido feito pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e decretou a prisão preventiva do suspeito. A Redação Integrada de O Liberal já solicitou mais informaçoes sobre o caso à PC e aguarda retorno.

A identidade do parlamentar não será revelada a fim de garantir a integridade da vítima, em cumprimento ao que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso se tornou público na semana passada, após o político deixar a cidade e não ter sido mais encontrado. Devido à natureza da investigação, a Polícia Civil se limitou a informar que o caso está sendo acompanhado e sob sigilo.

Informações recebidas pela Redação Integrada de O Liberal, apontam que o vereador foi avisado da denúncia e, por isso, teria fugido na semana passada. Conforme a mãe da vítima, o crime só foi descoberto porque durante um passeio de família em um rio da região a menina se afastou do telefone celular na hora de entrar na água para sebanhar. Neste momento, fotos enviadas pelo vereador mostrando as partes íntimas teriam chegado no aparelho da vítima e outra pessoa teria visto e descoberto a situação, segundo matéria veículada no portal Notícia Marajó.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.