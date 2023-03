Presa acusada de filmar abuso à filha de um ano no Marajó é transferida para Belém

Uma mulher, presa por estupro de vulnerável contra a própria filha de apenas um ano de idade, em Breves, na Ilha do Marajó, foi transferida para Belém na quarta-feira (15). O flagrante ocorreu no no último domingo (12). Além de abusar da bebê, conforme foi comprovado por meio de exames na vítima, a mulher ainda filmava a ação e disponibilizava as imagens a uma possível rede organizada de pedofília.

A partir de denúncias do Conselho Tutelar do município, a investigação chegou até a casa da criminosa, em uma comunidade ribeirinha de Breves conhecida como Furo do Gil, onde ela estava com a filha. No local, além das imagens que o Conselho Tutelar já possuía, a polícia apreendeu um celular com mais conteúdo libidinoso.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida até a Superintendência Regional de Polícia Civil do Marajó Ocidental (Sudepol), até ser transferida na última quarta-feira. A criança foi entregue a familiares.

A investigação é conduzida pela delegada Maria Letícia, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), e teve o apoio dos policiais da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos. O caso foi registrado na Delegacia de Breves. A polícia investiga se o caso tem ligação com alguma quadrilha ou rede de pedofilia na internet.