Após estuprar criança em evento no Ceará, ‘palhaço' é preso em ação da Polícia Civil

Um homem chamado Just Jaeckin Lagos Gomes, de 42 anos, foi preso na última quinta-feira (9), na Bahia, por um estupro cometido em Mombaça, no interior do Ceará. O ‘palhaço’ trabalhava animando eventos e, em agosto do ano passado, segundo investigações conduzidas pela Delegacia Municipal de Mombaça, o homem se aproximou da vítima, uma criança de 10 anos, e também chegou a oferecer um aparelho celular a ela. O criminoso foi preso em uma ação entre a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Civil da Bahia, onde ele estava residindo.

VEJA MAIS:

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Just Jaeckin Lagos Gomes, 42 anos, foi preso na zona rural da cidade de Livramento de Nossa Senhora. Conforme as informações repassadas pela Polícia Civil do Estado da Bahia, ele usava nome falso para despistar as forças de segurança. Com a prisão, o homem foi colocado à disposição da Justiça. Nos próximos dias, ele será recambiado para o Ceará.

Denúncias

Caso queira contribuir com as investigações, a população pode repassar informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3583-3435, da Delegacia Municipal de Mombaça, ou encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos