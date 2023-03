'Hétero Top': Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra Maurício por estupro de vulnerável

Na manhã da quinta-feira (9), policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) estiveram na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém, para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um custodiado indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Trata-se do acusado Maurício César Mendes Rocha Filho, de 25 anos de idade.

Como destaca a delegada Ana Paula Chaves, que preside o inquérito policial, em dezembro de 2022, uma vítima procurou a Delegacia da Mulher de Belém após a prisão do agressor por envolvimento na morte da influenciadora Luma Bony, de 23 anos. "Durante atendimento na Unidade Especializada, a vítima informou que havia sido abusada sexualmente pelo suspeito; com a realização de perícias ficou comprovado que a vítima teve sérios ferimentos em decorrência do ato sexual", contou a delegada.

Suspeito agia de forma agressiva, como levantou a Polícia

Como repassa a Polícia Civil, a ordem judicial foi expedida pelo juiz da 1ª Vara de Inquéritos e Cautelares de Belém, baseada nos indícios e materialidade. "Nos relatos, o suspeito agia agressivamente, chegando a praticar violência física, além de ter um 'comportamento manipulador e que ameaçava publicar vídeos e fotos íntimas das vítimas se elas não fizessem o que ele queria, forçando suas vítimas a usarem drogas", complementou a delegada Ana Paula Chaves.

No dia 9 de dezembro de 2022, Maurício foi preso pela Polícia Civil, sob acusação de ameaçar e divulgar vídeos íntimos de mulherres em Belém. Ele se autodenominava "hétero top - expressão popularmente utilizada para classificar o quão hétero é um homem – e reafirmava a masculinidade. Maurício foi detido um mês depois que uma das vítimas se suicidou por conta da divulgação de uma gravação sem consentimento, a jovem Luma Bony, de 23 anos.