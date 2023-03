Vereador de Bagre é suspeito de estuprar a filha; Polícia Civil acompanha o caso

Um vereador do município de Bagre, na região do Marajó, no Pará, é suspeito de ter estuprado a própria filha adolescente. A identidade do parlamentar não pode ser revelada, em respeito à integridade da menina, protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso se tornou público nesta semana e após o político deixar a cidade e não ter sido mais encontrado. A Polícia Civil, devido à natureza da investigação, apenas confirma que o caso está sendo acompanhado e em sigilo.

Entre os dias 15 e 16, a família da menina tomou conhecimento do fato e fez a denúncia, inicialmente, ao Conselho Tutelar de Breves. Nesta sexta-feira (17), o Conselho Tutelar de Bagre se manifestou confirmando a denúncia e dizendo que está à disposição da vítima e da família. "Todas as providências cabíveis foram tomadas para garantir que a justiça seja feita conforme a lei", diz a nota do CT Bagre.

Informações recebidas pela Redação Integrada de O Liberal, apontam que o vereador foi avisado da denúncia e por isso fugiu. Desde então, ele não tem se comunicado com ninguém. O prefeito de Bagre, Clebinho Rodrigues, se manifestou nas redes sociais, dizendo que acompanha o caso junto às forças de segurança e manifestou apoio à família.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.