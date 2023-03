Pastor é preso por estupro; suspeito se colocava como Deus nas mensagens enviadas à vítima

Um pastor evangélico de Goiânia (GO) foi preso na última terça-feira (14) sob a acusação de estuprar uma fiel de 20 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Márcio Cabral Conceição, teria convencido a jovem a ter relações sexuais "em nome de Deus" durante encontros de estudos bíblicos que ele ministrava. A vítima relatou que, quando passou a negar as investidas do religioso, ele teria ameaçado também seu marido e sua filha.

De acordo com Amanda Minuci, delegada responsável pelo caso, o homem se colocava como Deus nas mensagens enviadas à vítima, afirmando que a filha dela "não seria salva" e que o marido "seria recolhido", ou seja, morreria.

"Se bater de frente com o seu Pai, eu não tenho misericórdia. Quis o fardo pesado, é assim que funciona. Eu sou o Senhor dos exércitos, o criador do céu e da terra. Ninguém pode me vencer", teria afirmado o suspeito de estupro.

O suspeito foi preso e indiciado por estupro mediante fraude. Segundo informações do Tribunal de Justiça de Goiás, ele já possui três processos em seu nome, sendo um deles em segredo de Justiça e os outros sem advogados habilitados até o momento.