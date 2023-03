Polícia prende líder religioso por estupro de adolescente; suspeito culpava 'entidade'

A Polícia de Minas Gerais prendeu, nesta segunda-feira (13), um homem de 36 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos e que estava foragido desde abril do ano passado. O homem atuava como líder religioso e teria orientado a menina a manter relações sexuais com ele a mando de uma “entidade”. O caso está registrado em Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha (MG).

De acordo com as investigações, além de ter mantido relações sexuais com a menina, o suspeito também praticou atos libidinosos contra ela ao longo dos anos. Os crimes aconteciam desde que a vítima tinha 10 anos de idade. Os dois frequentavam a mesma igreja.

O homem ainda chegou a presentar a menina com um celular, supostamente para auxiliar nos estudos dela. Porém, o aparelho era utilizado para se comunicar com a vítima por mensagens e marcar encontros com ela, que aconteciam toda semana, durante a noite, enquanto os pais da adolescente dormiam.

Para a polícia, podem existir mais vítimas do suspeito. Após ser detido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.