Delegado se disfarça de fiel e prende pastor foragido

O pastor Josenildo Severo de Andrade, de 37 anos, é acusado de matar uma pessoa e tentar assassinar outra em Vicência, interior de Pernambuco, mas estava foragido da justiça desde 2011. Josenildo se mudou para Itaquaquecetuba, em São Paulo, onde atuava como pastor do Ministério Vivendo a Palavra, da Assembleia de Deus.

Na noite da última segunda-feira, 30, ele recebeu um novo fiel na igreja, que, na verdade, era o delegado Akhenaton Nobre, da 1ª Delegacia de Capturas da Polícia Civil de São Paulo, disfarçado. O caso foi noticiado pelo portal Metrópoles.

O suposto fiel deu um falso testemunho de ter saído da vida de crime para o pastor e, em seguida, anunciou: “Em nome de Deus, preciso ser sincero: meu nome não é Augusto. Eu sou delegado de polícia e o senhor está preso”. Há dias os investigadores da polícia civil estavam infiltrados na igreja, participando de cultos e se aproximando de pastores do local.

O crime

Segundo a polícia, Josenildo responde pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. No dia 9 de janeiro de 2011, o pai do pastor tentava flertar com uma mulher em um bar, mas ela preferiu sair com outro rapaz.

Contrariado, o homem foi chamar o filho Josenildo em casa. Ambos se armaram de facas, de 15 e 18 centímetros, para atacar o rapaz, que foi ferido gravemente, mas sobreviveu. Porém, o tio da vítima, que tentou prestar socorro durante o ataque, também foi esfaqueado e morreu.

Após o crime, Josenildo fugiu para São Paulo onde vivia como se nada tivesse acontecido.

A captura

A polícia localizou o acusado a partir a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em uma unidade do Poupatempo, em São Paulo, em abril de 2022. Josenildo usou um endereço residencial falso para obter o documento. Uma pesquisa no Google indicou que Josenildo tinha virado pastor e comandava a própria célula.

O momento da prisão foi presenciado por alguns fiéis, que desconheciam a vida pregressa do líder religioso. “Ele (Josenildo) foi tranquilo e até tentou acalmar as demais pessoas”, disse o delegado. “Esperava que isso fosse acontecer um dia.”