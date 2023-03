Policiais são afastados sob acusação de extorsão em Bagre (PA)

Quatro policiais militares são acusados de terem praticado de extorsão no Município de Bagre, na região do Arquipélago do Marajó, no Pará, no sábado (11). Sobre esse caso, a Polícia Militar informa que "os policiais militares foram afastados do serviço operacional; a Corregedoria-Geral da PM instaurou inquérito para apurar os fatos; a Polícia Militar informa que não compactua com esse tipo de conduta".

As primeiras informações sobre essa ocorrência são de que os policiais militares foram presos em flagrante. Eles foram apanhados cobrando propina de proprietário de uma balsa.

Para isso, os policiais teriam abordado a balsa nas proximidades de um vilarejo de Bagre. A embarcação estaria em situação irregular, o que teria servido de prexteto para que os policiais passassem a exigir a quantia de R$ 5 mil para liberar a balsa.

Uma transferência de recursso, por meio de PIX teria sido feita, eo comprovante da operação estaria em nome de um dos acusados. O caso é alvo de apuração por parte da Polícia.