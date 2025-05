Feira homenageia mães e reúne empreendedores na Estação das Docas

A Feira Arte Chic, realizada neste domingo (4), na Estação das Docas, reuniu cerca de 120 expositores, sendo 90% de mulheres e dedicou esta edição ao Dia das Mães, data que será celebrada no próximo domingo (11). O evento teve entrada gratuita e iniciou por volta das 12h, com artigos de artesanato, moda autoral e gastronomia nas exposições, além de uma programação musical.

De acordo com a organizadora do evento, Chrys Nery, a Feira Arte Chic chega, neste domingo, a 33ª edição. "A nossa feira iniciou em dezembro do ano de 2017, com o intuito de divulgar o trabalho de pequenos empreendedores que gostariam de ter oportunidade para mostrar o seu trabalho, mas não tinham como fazer isso. Então a intenção é justamente essa, mostrar trabalhos incríveis, trabalhos formais, feito por pessoas talentosas", afirmou Chrys.

"São aproximadamente 120 expositores, 90% feminino", disse Chrys Nery. Ela observou que a feira é uma ótima oportunidade para comprar produtos para presentear a mãe, com o trabalho artesanal, criativo e que fomenta a economia também da nossa cidade. O resultado está sendo positivo, porque pelo que conversei com os expositores, todos se mostraram satisfeitos", disse Chrys Nery.

A história da empreendedora Rosilene Rocha, especializada no crochê, se relaciona também com o cuidado dos seus filhos.

A arte do crochê está na vida de Rosilene desde os seus nove anos, mas a sua participação nas feiras de empreendedorismo foi impulsionada pela relação de cuidado com os seus filhos. Ela é mãe de duas crianças autistas e lembra que descobriu as feiras porque uma delas acontecia no mesmo ambiente que os filhos faziam terapias. Antes, suas vendas ficavam restritas aos clientes captados de maneira online, por aplicativos de mensagens, por exemplo.

“Comecei a participar das feiras onde meus filhos eram atendidos e foi onde eu comecei a empreender, porque até então, eu vendia no WhatsApp e para alguns parentes. Surgiu essa oportunidade de participar do Arte Chic e é uma grande chance de divulgar nosso trabalho”, explica Rosilene.

Essa é a sua quarta vez como participante do evento, que, na sua avaliação, tem como principal qualidade, auxiliar empreendedoras iniciantes, em especial para mães atípicas, como é o seu caso. Isso se intensifica, porque mães nessa situação costumam ter dificuldade para gerar renda, devido ao tempo e energia dedicados aos filhos. Sendo assim, o amparo e a oportunidade de empreender e comercializar em ambientes como esse, impactam positivamente a renda familiar dessas mães.

“Não tem como nós deixarmos nossos filhos para trabalhar, então o evento é muito importante para nós nessa questão, por ser uma ajuda financeira grande, além da divulgação”, avalia Rosilene.

Existem outras opções de feiras, mas ela não as prefere por serem pagas. A gratuidade desse tipo de encontro também fortalece e estimula o empreendedorismo dessas mulheres. Até o fim da tarde, segundo a assessoria do evento, cerca de 3 mil visitantes passaram pela feira