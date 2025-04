Belém recebe evento inédito voltado ao setor da maquiagem e empreendedorismo feminino

Belém recebe nesta quinta-feira, 24 de abril, a primeira edição do Celebration, evento que reúne apaixonados por maquiagem e destaca o protagonismo feminino no setor da beleza. A programação acontece no bairro do Umarizal e promete movimentar o cenário local com atividades voltadas ao aperfeiçoamento profissional e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Idealizadora do evento, a empresária Pamela Meirelles acredita que a realização do Celebration simboliza um avanço para o setor. “O mercado exige de nós força, inovação e resiliência. O Celebration nasceu exatamente desse desejo de criar oportunidades e dar visibilidade para profissionais que sonham alto, como eu sonhei um dia”, afirma.

Com uma programação que inclui demonstrações ao vivo, workshops, palestras com especialistas e exposições de produtos, a idealizadora diz que a realização do evento em Belém dialoga com o crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil.

Além do foco profissional, o Celebration busca fortalecer redes de apoio entre mulheres empreendedoras.“Mulheres estão moldando novas possibilidades sociais enquanto movimentam a economia. Precisamos reconhecer e ampliar esse impacto”, completa Pamela.

De acordo com a empresária, o Celebration 2025 deve consolidar como uma vitrine para pessoas interessadas em ampliar o setor de maquiagem no mercado.

"A iniciativa também promove conexões entre profissionais, influenciadores e consumidores, proporcionando acesso a grandes marcas e fortalecendo sua reputação. Meu objetivo é ser essa ponte para que os maquiadores paraenses conheçam de perto marcas nacionais e suas inovações de forma mais rápida e facilitando o acesso. Será nossa primeira edição de muitas que viram", explica Pamela.

Os passaportes para o evento estão à venda pelo WhatsApp (91) 98018-0410.



Serviço:

Celebration 2025

Data: 24 de abril de 2025

Hora: 19h