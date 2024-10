Maquiagem: profissionais de Belém explicam preços e diferenças entre produtos nacionais e importados

Com a crescente da indústria brasileira de maquiagem, os produtos nacionais têm deixado os consumidores cada vez mais divididos. O que vale mais a pena: investir em marcas internacionais ou apostar no custo-benefício nacional? Lojistas e maquiadores comentam sobre as diferenças que elevam os preços dos produtos.

Maquiagens brasileiras feitas com tecnologia e ofertadas com preços mais acessíveis, segundo o Circana, impulsionou o mercado de beleza no Brasil atingindo mais de R$ 2,3 bilhões em vendas nos primeiros sete meses de 2023. Um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

Importação como vilão

Produtos de beleza importados no Brasil tendem a ser mais caros devido a uma série de fatores econômicos, explicam os lojistas. De acordo com Pâmela Meireles, empresária do setor de maquiagem, ao importar maquiagens produzidas fora do Brasil, além da conversão da moeda, o produto pode ter seu valor aumentado em até 60% ao chegar ao país.

"Eles tem um valor agregado por conta dos impostos, então também acabam sendo mais caros para o consumidor final", explicou Pamela.



Segundo ela, isso reflete na margem de lucro das revendedoras e maquiadores, que precisam repassar esses custos, por isso, os produtos nacionais oferecem uma vantagem significativa em termos de custo. "Os produtos nacionais são pensados para a pele brasileira, o que reduz o risco de incompatibilidade com o clima e outras características locais", detalhou.

Qualidade nacional em ascensão

Bruna Paiva, é maquiadora desde 2018 e fala sobre como a modernização dessa indústria no Brasil tem mudado os hábitos de consumo da população. Ela diz que, atualmente, o mercado nacional está bem completo, com opções específicas para a pele brasileira: “As marcas nacionais não deixam a desejar em qualidade. Já é possível encontrar bases de boa resistência por cerca de R$ 60".

Marcas brasileiras têm ganhado espaço entre profissionais que buscam durabilidade e resistência em produtos para pele, especialmente em regiões de clima quente, como o Norte e Nordeste. "Em termos de sombras, por exemplo, as de marca nacionais, são até mais bonitas que as de marca importada", acrescenta Bruna.

Custo-benefício versus prestígio

A decisão de optar por produtos nacionais ou importados depende, em última instância, do perfil do consumidor e das necessidades específicas do mercado. De acordo com Pâmela Meireles, o consumidor de hoje está cada vez mais consciente do custo-benefício dos produtos, e as marcas nacionais têm oferecido esse equilíbrio.

Além disso, a margem de lucro ao trabalhar com produtos nacionais tende a ser maior. "Com os nacionais, nossa margem é muito melhor, pois não há a necessidade de repassar um valor tão alto para o cliente", comenta Pâmela. Essa vantagem econômica é fundamental para pequenos negócios e profissionais autônomos que buscam reduzir seus custos operacionais sem sacrificar a qualidade.

Apesar da vantagem financeira dos produtos nacionais, o prestígio das marcas internacionais ainda pesa na decisão de muitos consumidores, especialmente aqueles que estão dispostos a pagar mais por um nome reconhecido. Isso pode ser um fator decisivo em mercados onde a imagem de luxo associada aos produtos importados ainda influencia as escolhas de consumo.

“Ainda tem as clientes que preferem as marcas que vem de fora pelo nome. Mas a qualidade, é possível encontrar com produtos daqui, por preços bem acessíveis”, finaliza.