Beleza em todas as idades: explorando o uso saudável da maquiagem desde a infância

A maquiagem é uma forma de expressão, vaidade, empoderamento e autoestima que atravessa gerações. O interesse de meninas cada vez mais jovens nesse universo é crescente, como mostra a viralização em redes sociais de vídeos de tutoriais de maquiagem e de "arrume-se comigo" feitos por crianças. Nesse contexto, o público consumidor e usuário de maquiagem é expandido constantemente, assim como o debate sobre a maneira mais saudável de utilizar esses cosméticos.

A motivação do uso da maquiagem para mulheres de diferentes faixas etárias também é muito debatida. Seria por expressão individual e autoconfiança ou por pressão estética? No uso infantil, as preocupações aumentam: Há uma idade certa? Esses produtos podem causar algum tipo de reação na pele?

Em meio a tantas discussões, uma certeza permanece: o uso da maquiagem deve ser saudável e adequado para todas as idades, especialmente para crianças, levando em consideração tanto a saúde da pele quanto o impacto socioemocional. Afinal, a maquiagem está intimamente ligada à percepção de beleza.

Laços de beleza: a maquiagem como elo entre gerações

Brenda destaca a importância do diálogo para garantir que a maquiagem represente algo sadio e adaptado para a idade (Foto: Cristino Martins/ O Liberal) Brenda destaca a importância do diálogo para garantir que a maquiagem represente algo sadio e adaptado para a idade (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)

Brenda Casara, 39 anos, mãe de duas meninas, Glória, 7 anos, e Eloah, 5 anos, surpreendeu-se ao ver suas filhas demonstrando interesse em sua maquiagem desde cedo. Para a empresária, a maquiagem se tornou uma atividade em conjunto com suas filhas, uma forma de fortalecer o vínculo entre elas, sempre respeitando limites, escolhendo produtos seguros e seguindo recomendações de saúde para o uso de cosméticos na infância.

"O interesse pela maquiagem, principalmente da caçula, nasceu com elas, é delas. Desde pequenas sempre mexeram nas minhas coisas, estragaram muitos batons", disse em meio a risadas. "Elas adoram, qualquer ocasião é motivo para passar nem que seja um gloss".

Em relação à discussão sobre a maquiagem em crianças ser apenas uma forma lúdica de expressão e brincadeira ou motivada por pressão estética, Brenda destaca a importância do diálogo para garantir que a maquiagem represente algo sadio e adaptado para a idade. "Sempre converso com elas mostrando os prós e os contras, além de estabelecer regras de como, quando e onde usar os produtos, os tons da maquiagem e evitar exageros", declarou.

"O uso tem que ser saudável, mesmo que você não incentive, uma hora ou outra vai chegar, até porque não crio elas numa bolha. Não sou uma mãe que gosta de ultrapassar os limites, cada coisa no seu tempo, mas o tempo delas de hoje não é o mesmo tempo que foi o meu. Quando perguntei o porquê delas quererem se maquiar, ambas me responderam que se achavam lindas e que com a maquiagem se sentiam mais lindas ainda", completou.

A maquiagem tornou-se, também, um momento interativo e afetivo entre mãe e filhas (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)

A empresária conta, ainda, que após notar o crescente interesse das meninas pelos cosméticos, ela pesquisou sobre quais opções no mercado apresentam menor risco de possíveis danos para peles sensíveis, como a de crianças, e hoje opta por uma linha orgânica, vegana e 100% natural.

A maquiagem tornou-se, também, um momento interativo e afetivo entre mãe e filhas. "A gente se maquia juntas, elas sempre me pedem opinião e dão opinião quando faço uma maquiagem mais arrumada. Acho gostoso, a gente se diverte", relatou.

O conselho de Brenda para outras mães que tenham filhas que demonstrem o interesse por maquiagem ainda na infância é que "tudo tem que ser com responsabilidade, mas proibir causaria um afastamento, então eu prefiro participar. Cada criação é uma criação, com suas regras e princípios, mas acredito que o principal é abrir um diálogo para que se tenha sempre uma experiência positiva", concluiu.

Cuidados essenciais com a pele associados ao uso da maquiagem

Conforme a médica dermatologista Verena Azevedo, o ideal é que o uso de maquiagem em crianças seja feito apenas em ocasiões especiais, como festas e apresentações culturais, pois ele aumenta o risco de dermatites de contato imediata ou posterior.

"Quando usar é importante optar por produtos hipoalergênicos para peles sensíveis, já que a maquiagem hipoalergênica é isenta de parabenos, fragrâncias e corantes. Existe agora uma gama muito grande de maquiagens veganas e minerais que podem ser usadas em qualquer caso de pele sensível", declarou.

Há também os produtos infantis, que são desenvolvidos para a pele delicada das crianças, formulados com ingredientes e embalagens seguros, regulamentados pela Anvisa. É importante sempre verificar se há o selo de aprovação da agência e a faixa etária indicada no rótulo.

Confira algumas dicas gerais para garantir a saúde da pele com o uso da maquiagem:

A Dra. Verena Azevedo destaca a importância de cuidar da pele antes e depois do uso da maquiagem ((Foto: arquivo pessoal)) A Dra. Verena Azevedo destaca a importância de cuidar da pele antes e depois do uso da maquiagem ((Foto: arquivo pessoal))

Segundo a especialista, os produtos de maquiagem devem ser escolhidos de acordo com o tipo de pele: seca, sensível, mista ou oleosa. Além disso, os cuidados no pré e pós-maquiagem e evitar cosméticos com determinados componentes químicos são cruciais para conciliar os cuidados da pele com o empoderamento e realce da beleza proporcionados pela maquiagem.

Pré-maquiagem

"É ideal hidratar antes com produtos adequados, oil control ou efeito mate, para as peles mais oleosas e mistas, e um belo hidratante, para as mais secas e sensíveis, evitando o craquelamento", informa.

Pós-maquiagem

- Limpeza adequada com um sabonete específico para cada tipo de pele

- Usar água micelar para hidratar, demaquilar e fazer uma limpeza mais profunda dos resíduos da maquiagem

- Logo em seguida hidratar e usar o creme rejuvenescedor ou tratamento para alguma doença a qual o paciente pode estar em uso de medicamentos, como acne, melasma ou rosácea

Quais cuidados tomar e o que evitar?

- Evitar cosméticos com parabenos e usar de preferência os hipoalergênicos

- No período da manhã, aplicar o filtro solar após a hidratação e antes da maquiagem

- Priorizar o protetor solar com cor, pois além de ter uma cobertura protetora melhor, ainda ajuda na maquiagem

- Evitar o uso corriqueiro de maquiagem em pele oleosa, acneica, rosácea ou de pacientes que apresentam dermatites alérgicas ou irritantes

Maquiagem personalizada que realça a beleza natural

A especialista em Clean Beauty revela que a técnica consiste em um atendimento personalizado que visa um efeito natural (Arquivo pessoal) A especialista em Clean Beauty revela que a técnica consiste em um atendimento personalizado que visa um efeito natural (Arquivo pessoal)

A maquiadora Carolina Teixeira atende um público feminino diverso em seu estúdio de maquiagem, desde crianças até clientes com peles maduras. Para cada um deles, há uma adaptação na escolha de produtos, forma de aplicação e abordagem no atendimento.

"Eu amo maquiagem artística e as crianças se envolvem muito nesse mundo. Então na Páscoa, Halloween e Carnaval, são momentos em que eu mais atendo crianças. Por se tratar de peles sensíveis e delicadas, a gente tem mais cuidado com a escolha de produtos e a forma de aplicá-los. O modo de atendimento também é adaptado, com métodos mais rápidos, com um pouco de diversão envolvida, já que crianças são mais ansiosas e impacientes", afirmou.

"Eu amo maquiagem artística e as crianças se envolvem muito nesse mundo", diz a maquiadora. (Arquivo pessoal) "Eu amo maquiagem artística e as crianças se envolvem muito nesse mundo", diz a maquiadora. (Arquivo pessoal)

"Já em peles mais maduras, optamos por técnicas em conjunto com produtos que tenham um acabamento mais leve, para que não evidenciem manchas e não acumulem em linhas finas e rugas", completou.

A especialista em Clean Beauty revela que a técnica consiste em um atendimento personalizado que visa um efeito natural, que realça traços reais e entrega beleza sem transformação radical.

"Para mim, a maquiagem significa liberdade. Por muitos anos, entre a infância e adolescência, significava uma prisão, era obrigatória para que eu me sentisse bem. Hoje significa uma escolha e forma de expressão. A possibilidade de me transformar, de ser e de me enxergar da forma que eu quiser. Ressignificar a maquiagem é a mensagem que levo para outras mulheres", pontuou.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)