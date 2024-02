Projeto oferece capacitação gratuita para o mercado de trabalho no Pará

O projeto E+ Profissional, iniciativa promovida pela Equatorial Pará, visa a oferecer cursos de capacitação, especialmente para indivíduos de baixa renda. Em 2023, o projeto beneficiou 1.039 alunos, abrangendo 36 municípios do estado com uma variedade de cursos, preparando a população para ingressar no mercado de trabalho em diferentes áreas.

Durante o ano passado, foram disponibilizados 60 cursos gratuitos, compostos por aulas teóricas e práticas, culminando com a concessão de certificados aos participantes. Entre as principais áreas de capacitação estão alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem profissional, alongamento de cílios, auxiliar administrativo, leiturista e empreendedorismo.

VEJA MAIS

Fernanda de Oliveira, aluna que concluiu o curso de alongamento de unhas em Altamira, destacou os benefícios da capacitação não apenas para aprender as técnicas necessárias, mas também para compreender aspectos relacionados à gestão do negócio. “O curso é muito bom e com ajuda da professora, podemos entender mais sobre o mercado. Antigamente eu trabalhava com bronzeamento natural e artificial; hoje, minhas clientes compram o pacote completo e levam, além do serviço de bronze, o de unhas também”, afirma Fernanda.

João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, enfatizou a importância de levar o projeto: “Poder contribuir com o desenvolvimento do estado e mudar a vida das pessoas é o que nos motiva, pois, quando auxiliamos na criação de emprego e renda, cria-se uma rede positiva que fomenta o empreendedorismo e a economia regional”.

Pricila Hinvaitt, analista da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, ressaltou o impacto positivo do programa ao abraçar diferentes áreas de conhecimento, proporcionando oportunidades de geração de renda para os participantes. Para a empresa, a educação é um elemento fundamental no processo de desenvolvimento do estado.