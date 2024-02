Microsoft oferece curso gratuito para pessoas com deficiência; saiba como se inscrever

A gigante de tecnologia Microsoft, em parceria com a SoulCode, está com vagas abertas para um curso gratuito de Inclusão Digital para pessoas com deficiência (PcD). O Bootcamp tem como objetivo capacitar pessoas com deficiência em Conceitos de Nuvem e Inteligência Artificial na Nuvem da Microsoft.

O curso, totalmente online e gratuito, é focado nas carreiras de Analistas em Tecnologia Nuvem e IA da Microsoft. As inscrições ficam abertas até 7 de março.

Após a conclusão da trilha de conhecimento, os alunos receberão um certificado e terão a oportunidade de serem contratados pela Microsoft. Além das tradicionais aulas, os estudantes também vão passar por mentorias. O objetivo é desenvolver habilidades comportamentais e 1 hora de aula de inglês diária para cada participante.

O curso, com carga horária de 480 horas, oferece uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento profissional para pessoas com deficiência. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, em período integral, das 8h às 18h, durante aproximadamente 12 semanas. A data de iniciação do curso está prevista para março e conclusão em junho de 2024.

Como se inscrever

As vagas são limitadas e na primeira etapa, o curso deve capacitar 30 alunos pessoas com deficiência. A participação do curso exige que o candidato cumpra os seguintes requisitos:

- Tenha 18 anos ou mais;

- Tenha graduação/ensino técnico completos ou ensino médio com experiência de trabalho;

- Possua disponibilidade integral para acompanhamentos do curso;

- Seja uma pessoa com deficiência com laudo;

- Seja aprovado no processo seletivo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março de 2024, por meio do site da SoulCode, neste link.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)