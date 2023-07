Mãe se emociona ao ver filho jornalista na TV pela primeira vez e reação viraliza

Uma história de luta e realização foi compartilhada nas redes sociais e emocionou muitos internautas por refletir a realidade de muitas famílias brasileiras que, mesmo com poucos recursos, investem na educação para garantir um futuro melhor para os filhos. A auxiliar de serviços gerais Maria Oliveira, que trabalha em uma concessionária de motos em Teresina (PI), reuniu os colegas de trabalho para assistir à primeira reportagem de seu filho, estagiário de jornalismo da TV Meio Norte. O vídeo que mostra a reação da mãe ultrapassou a marca de um milhão de visualizações no Twitter.

Maria é mãe de Wellington Oliveira, que entrou ao vivo pela primeira vez no "Programa da Tarde", apresentando por Erlan Bastos. Ao ver o filho da tela da televisão ela não segurou a emoção e vibrou muito com a conquista do rapaz.

A repercussão do vídeo com a reação da mãe de Wellington chegou ao conhecimento da emissora e foi destacada pelo apresentador Erlan Bastos. "Que orgulho de ver essa proporção. Eu o contratei faz dois meses e ele havia me pedido na primeira oportunidade de entrar na TV, que fosse lembrado. Ele participou hoje e foi incrível. Ele está aí por mérito. Esforçado. Competência", comentou Erlan.

VEJA MAIS

No dia seguinte à viralização do vídeo, Wellington preparou uma surpresa especial para a mãe. Ele foi até a loja de motos onde ela trabalha para entrevistá-la e, mais uma vez, proporcionou aos espectadores momentos de grande emoção.

"Mãe, não chora, eu vim aqui entrevistar a senhora depois de toda aquela repercussão de ontem", insistiu o rapaz diante das lágrimas da auxiliar.

"Fiquei muito feliz, junto com meu filho, ele realizou um sonho que tanto almeja e eu estou junto com ele. Se ele queria ser jornalista na TV Meio Norte eu estou com ele", disse Dona Maria.

Além de poder ver o filho em ação diante das câmeras, Maria também recebeu uma doação generosa de Erlan Bastos. O apresentador deu de presente à mãe de Wellington uma moto zero quilômetro. "Acabei de avisar para o Wellington que eu dei uma moto zero quilômetro para a senhora junto com o capacete. É uma moto fácil para você aprender, tá bom?", disse Erlan durante a reportagem especial.

Diante da recompensa pelo sacrificio feito para garantir a formação do filho, fica a certeza de que Wellington já começou no jornalismo com o pé direito e, no que depender do apoio da mãe e do talento mostrado diante das câmeras, a sua trajetória será bem sucedida.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)