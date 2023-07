Jovem escapa de assalto por usar capinha com foto de Jin, do BTS

Uma jovem paranaense de 21 anos escapou de ser assaltada após o suspeito notar que ela utilizava uma capinha com a foto de Jin, astro do grupo de K-pop BTS. O caso curioso começou a viralizar na internet nesta quarta-feira (19).

Natali Vitória Ramos Reis contou que estava em um ponto de ônibus à noite, após deixar o curso, em São José dos Pinhais, em Curitiba, quando foi abordada pelo criminoso.

“Quando ele conseguiu pegar o celular da minha mão ele virou o aparelho e ficou olhando pra minha capinha onde tem a foto. Ele deve ter pensado ‘ih o namorado dela é militar, não vou roubar'”, declarou em entrevista ao RIC Mais, acrescentando que, ao notá-la, o suspeito devolveu o celular e saiu correndo.

No registro, o cantor aparece usando a farda do exército sul-coreano, já que ele está cumprindo o alistamento obrigatório no país desde dezembro do ano passado. Ele é o primeiro do BTS a entrar para as forças armadas do país.