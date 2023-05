Cantora sul-coreana de k-pop é encontrada morta em casa

Em menos de um mês da morte do cantor sul-coreano Moonbin, membro do grupo de K-pop Astro, ter morrido, os fãs da cultura sul-coreana precisam lidar com o óbito da cantora Haesoo, do grupo de k-pop Trot.

A artista de 29 anos, foi encontrada morta em sua casa, no último dia 12. A informação foi confirmada através de uma nota nas redes sociais dela. A causa da morte ainda não foi revelada.

VEJA MAIS

A notícia causou comoção entre os fãs.

"Pedimos desculpas por trazê-los uma notícia tão triste e devastadora. No dia 12 de maio, Haesoo deixou nosso lado e virou uma luz no vasto oceano. Ela era uma pessoa querida, que sabia como dar amor para aqueles ao seu redor", disse o comunicado.

"Sua família enlutada, assim como seus conhecidos colegas, estão lamentando sua partida com corações pesarosos após serem informados da notícia repentina. Pedimos sinceramente que evitem espalhar especulações, notícias maliciosas e rumores para que a família possa lamentar e dar seu adeus em paz", encerrou.

Ela iniciou a carreira no grupo sul-coreano Trot em 2019.

CANTOR SUL-COREANO

Moonbin morreu aos 25 anos, no dia 30 de abril deste ano, a informação foi divulgada pela sua gravadora Fantagio: "Os membros do Astro e os artistas e funcionários da Fantagio estão profundamente tristes e chocados enquanto lamentamos sua morte".

Moonbin foi um ator mirim antes de fazer sua estreia como membro do Astro em 2016.