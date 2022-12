Jin, do BTS, começa serviço militar obrigatório nesta terça-feira (13)

O cantor Jin, de 30 anos, integrante do grupo de k-pop BTS, começou o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, nesta terça-feira (13). Acompanhado de diversos seguranças distribuídos em seis vans pretas, o artista foi transportado para a base militar de Yeoncheon, onde iniciará seu treinamento de 18 meses no exército sul-coreano.

Na entrada do local, fãs e jornalistas aguardavam a chegada do cantor. Alguns admiradores de Jin vieram de Hong Kong e Seul para se despedir e tentar ver o artista. Para evitar qualquer tipo de problema ou aglomeração, a agência do cantor recomendou aos fãs que não visitassem o local, informando que não teria qualquer tipo de apresentação do astro coreano.

Antes da ida para Yeoncheon, Jin se despediu dos outros seis integrantes do grupo, que futuramente também servirão às forças armadas da Coreia do Sul. O momento foi compartilhado nas redes sociais do grupo. “Meu irmão, volte com segurança!”, escreveu o perfil.

Como funciona o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul?

Todos os homens, com idade entre 18 e 28 anos, são obrigados a servir durante 18 a 21 meses no exército sul-coreano. Com o sucesso do grupo musical, o parlamento da Coreia do Sul aprovou a “lei BTS”, permitindo que artistas influentes no país possam adiar em até dois anos o início das suas atividades militares.

No caso de Jin, ele inicialmente passará por um treinamento básico com duração de cinco semanas. Neste período, o artista aprenderá técnicas de tiro com rifle, lançamento de granada e práticas de marcha. Após o treinamento inicial, ele e outros homens serão levados para unidades do exército em todo o país e se juntarão aos 560.000 soldados da Coreia do Sul.

Na base de treinamento, os soldados devem entregar seus celulares e outros objetos pessoais assim que chegam ao local. Eles poderão se comunicar com a família por meio de cartas durante a semana e, aos fins de semana, podem ter acesso limitado aos telefones.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)