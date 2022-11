Jin, membro do BTS, começará serviço militar no dia 13 de dezembro

Jin, integrante mais velho do grupo de k-pop BTS, iniciará seu serviço militar coreano obrigatório a partir do dia 13 de dezembro. A informação circula entre a imprensa da Coreia do Sul e foi divulgada nesta quinta-feira (24). O membro, que completa 30 anos no dia 4 de dezembro, começará o recrutamento no seu país de origem em 19 dias.

Inicialmente, o artista passará por cinco semanas de treinamento para ser direcionado a uma unidade do serviço militar. Até o momento, a banda BTS não se pronunciou sobre a suposta data.

Em julho deste ano, o BTS pausou as atividades em grupo para que os membros foquem em seus projetos individuais. Segundo um comunicado feito pela agência BigHit Music, que gerencia a carreira da banda, o retorno do grupo será em 2025 após todos os membros cumprirem com o serviço militar obrigatório.

Como funciona o serviço militar na Coreia do Sul?

No país, todos os homens aptos, com idade entre 18 e 28 anos, devem obrigatoriamente servir às Forças Armadas em um período de 18 a 21 meses. O intuito é que a Coreia do Sul esteja sempre preparada, com um exército formado, caso, em algum momento, haja um possível ataque da Coreia do Norte.

Alguns destes homens ganharam isenção ou serviram por um período menor, devido a sua importância para o governo local. Entre os que conseguiram o feito, estão vencedores de Olimpíadas, músicos e dançarinos que conquistaram prêmios importantes em competições.

Com a aprovação da “Lei BTS”, aprovada pelo parlamento sul-coreano, artistas influentes no país podem atrasar em até dois anos o início das atividades militares. Por isso, dois anos após ter completado 28 anos, Jin iniciará o serviço obrigatório.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)