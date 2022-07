BTS está de volta? Grupo anuncia música em parceria com Benny Blanco e Snoop Dogg

Nesta quarta-feira (20), o grupo de k-pop BTS divulgou novo trabalho, a nova música ‘Bad Decisions’, em parceria com o produtor Benny Blanco e o rapper Snoop Dogg. Após anunciar uma pausa na carreira no mês de junho, a banda surge com o lançamento oficial da canção previsto para o dia 5 de agosto, e contará com um vídeo, que será divulgado no dia 6 do mesmo mês.

Benny Blanco usou o Twitter para compartilhar a notícia com os fãs do grupo coreano. Entre produções conhecidas, Blanco é responsável por hits muito conhecidos na história da música pop, como "Diamonds" de Rihanna e "Love Yourself" de Justin Bieber.

A repercusão foi imediata e animou os fãs do grupo BTS, que está durante a tarde desta quarta-feira (20) entre os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag 'BTS IS COMING'.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)