BTS fará show na Coreia do Sul pela primeira vez desde o início da pandemia

A banda sul-coreana BTS fará suas primeiras apresentações para os fãs locais desde o início da pandemia. Serão três shows na capital do país, Seul, no mês que vem, segundo informações da agência do grupo, nesta quarta-feira, 16.

As apresentações fazem parte da turnê "Permission to Dance on Stage", que foi interrompida pela crise mundial do covid-19, e serão realizadas no Estádio Olímpico de Seul, nos dias 10, 12, e 13 de março de 2022. Haverá transmissão, segundo a Bit Hit Music.

"Gostaríamos de agradecer a todos os fãs por esperarem pacientemente por um show presencial na Coreia [do Sul]", disse a empresa em sua plataforma de fãs on-line, Weverse.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)