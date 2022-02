Jimin, do BTS, é operado com apendicite aguda e testa positivo para Covid-19

O vocalista do BTS, Jimin, uma das maiores bandas de sucesso mundial do K-pop, sentiu fortes dores abdominais no último domingo, 30, e foi levado a um hospital, onde foi diagnosticado com apendicite e submetido a uma cirurgia de emergência. Durante o atendimento, o artista foi subtido ao exame de PCR, que atestou positivo para a infecção por Covid-19.

A gravadora da banda, Big Hit Music, comunicou o fato aos fãs e à imprensa nesta segunda-feira, 31, por meio de uma nota oficial: "Jim sentiu fortes dores abdominais junto com uma leve dor de garganta na tarde de 30 de janeiro. Ele foi ao pronto socorro de um hospital para exames e também fez o teste de PCR", inicia a nota.

Jimin continia internado para o tratamentro da Covid e os cuidados pós-operatórios. "Atualmente, ele está sentindo uma leve dor de garganta e está melhorando rapidamente. Ele não teve contato com os outros integrantes do grupo durante o estágio de infecção", finaliza.