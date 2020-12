Coreia do Sul muda lei para permitir que astros do BTS adiem o serviço militar

O parlamento da Coreia do Sul aprovou, na terça-feira, 1, uma lei que permite que os astros do BTS possam adiar o serviço militar até completarem 30 anos de idade. O objetivo é não tirar do hall da fama os artistas que têm milhões de fãs pelo mundo.



O alistamento é obrigatório naquele país para todos os homens saudáveis, entre 18 e 28 anos, que devem cumprir o serviço nas forças armadas por dois anos.



A chamada "Lei BTS" acontece após pedidos de parlamentares que alegam que a banda ajuda o país ao divulgar a cultura e a imagem sul-coreana em vários países. A nova lei foi aprovada dois dias antes do aniversário do integrante mais velho do BTS, Jin, que completará 28 anos na próxima sexta-feira, 4.



"Pelo bem da justiça, nós não estamos falando sobre isentá-los de cumprir seus deveres, mas as carreiras de artistas pop e artistas como o BTS crescem quando eles estão na faixa dos 20 anos de idade. Não podemos deixar que o serviço militar seja um bloqueio no caminho para o auge", disse o membro do Partido Democrata da Coreia do Sul, Jeon Yong-gi.



A exceção na lei já é permitida para atletas premiados em olimpíadas e nos jogos asiáticos e também musicistas clássicos.



O BTS acaba de emplacar um single no topo da parada norte-americana. O sucesso "Life Goes On" foi a primeira música cantada em coreano a atingir o primeiro lugar do Hot 100 da Billboard.