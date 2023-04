Membro do grupo de K-Pop ASTRO, Moonbin, morre aos 25 anos

Segundo sites sul-coreanos, o cantor e integrante do grupo de K-Pop ASTRO, Moonbin, foi encontrado morto no apartamento que morava em Seul, capital da Coreia do Sul. As autoridades trabalham com a hipótese de suicídio.

Moonbin tinha 25 anos e foi encontrado sem vida pelo empresário. De acordo com a polícia, há a possibilidade de se fazer uma autópsia para determinar a causa da morte.

O cantor ingressou no ASTRO em 2016 e fazia parte da dupla Moonbin & Sanha. Eles viriam ao Brasil pela primeira vez no dia 5 de junho, além de fazerem shows em Santiago, no Chile, e na Cidade do México.

Formado em 2016 pela agência Fantagio, o grupo tinha seis integrantes: MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Yoon San-ha, Moonbin e Rocky, que deixou o grupo em fevereiro deste ano. Há três anos, em 2020, Moon Bin e Yoon San-ha formaram o duo, com a estreia do EP "In-Out", com a faixa "Bad Idea".

A agência Fantagio publicou um comunicado lamentando a morte do artista. Eles pediram que os fãs rejeitem informações especulativas para que a família consiga viver o luto. De acordo com eles, o funeral será mais ínitimo só com a presença de familiares e amigos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)