Bruna Griphao é a última líder do BBB 23; Ricardo Alface e Larissa estão no paredão

Bruna Griphao, Amanda e Aline estão no Top 4 do BBB 23. Após a eliminação de Domitila no BBB 23, hoje (18), no 16º paredão, os brothers já se prepararam para a Prova do Líder.

Quem ganhou a última liderança do programa foi Bruna Griphao, que garantiu a sua permanência na casa até quinta-feira (20). Para quem não lembra, a atriz também foi a primeira líder do programa através de uma prova em dupla, ela jogou ao lado de Larissa. Para o VIP de agora, ela escolheu a sua dupla do início do programa.

Bruna mandou direto para o paredão Ricardo Alface e a casa indicou Larissa, dessa vez a disputa será dupla.

Larissa indicou Aline, já a cantora e Amanda votaram na professora de Educação Física.

Após a eliminação de quinta, já será realizada a Prova do Finalista, que colocará uma pessoa direto na final do BBB 23. Os três participantes que sobrarem da disputa vão para a votação do público, as duas pessoas que retornarem também estão na final.

O BBB 23 acaba no dia 25 de abril.

Bruna Griphao, Ricardo, Amanda, Larissa e Aline Wirley, formaram a sequência da última Prova do Líder. O participante tem que cumprir a dinâmica no menor tempo.

Bruna teve o tempo de 207.464, Alface, Amanda Larissa e Aline, tem as suas provas encerradas por conta do tempo.