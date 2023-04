Domitila deixa o BBB 23 uma semana antes da final do programa; desérticas se tornam maioria

A pernambucana Domitila foi eliminada do Big Brother Brasil 2023 nesta terça-feira (18), uma semana antes do término da atual edição. Com 59,94% ela deixou o programa, em um paredão formado também por Amanda e Larissa.

"Você é farinha, pode ser pão, pode ser bolo, mas você é farinha, acabou o fundo do mar, quem sai é você Domitila", anunciou Tadeu Schmidt. A professora teve 39,35% dos votos, e a médica, apenas 0,71%.

Agora o BBB 23 está com o Top 5, com quatro desérticas e Ricardo Alface, que passeou entre os quartos. Até o dia da final, mais dois participantes deixam o programa, um na quinta-feira (20) e outro no domingo (23).

VEJA MAIS

Após a eliminação, mais uma Prova do Líder foi realizada e um paredão formado, logo em seguida. Duas pessoas foram para a berlinda.

Na quinta, um dos brothers deixará a casa e será realizada a Prova do Finalista. O ganhador vai direto para a final do BBB 23, enquanto os outros três participantes disputarão o último paredão da edição.