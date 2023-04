BBB 23: Ator Cauã Reymond entra na casa do reality e surpreende participantes

Depois das fortes emoções da eliminação de Sarah Aline, uma grande supresa agitou a casa do BBB 23, com a visita de Cauã Reymond. O ato divulgou a nova novela da Globo, Terra e Paixão. Cauã, com a simpatia característica, entrou pela porta da área externa e surpreendeu os brothers e sisters.

Entre risos, o ator brincou com os participantes do programa. "Eu tô sabendo que a partir do dia 25 essa casa vai estar liberada", afirmou.

Após cumprimentar todos os participantes, Cauã disse não acreditar que estava no programa. "Gente, eu tô aqui mesmo? Quero conhecer a casa, quero conhecer tudo. O último lugar que eu quero ir é na academia", falou, com bom humor.