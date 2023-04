O que rolou na madrugada desta segunda, 17, no BBB 23? Choro, reclamações e tretas

A madrugada desta segunda-feira,17, no BBB 23 começou com o reflexo da despedida de Sarah Aline e a liderança de Ricardo. Claro que as novas configurações renderam várias conversas paralelas entre os confinados. Os temas? O novo reinado e as indicações para o paredão, que é formado por Amanda, Domitila Barros e Larissa e rendeu treta e reclamações. Confira!

Larissa não segurou as lágrimas e desabafou com as aliadas sobre estar na berlinda junto com a Amanda Domitila, reclamou e disse que se sente insegura. Já Amanda ficou chateada com o Ricardo devido a sua indicação ao paredão e foi tirar satisfação. Após lavarem a roupa suja, a médica foi desabafar com as amigas sobre. "Ficou nessa mesma de sempre". Bruna Griphao concordou. "[Ele] morre de medo de ir pro Paredão", disse.

No Quarto Fundo do Mar Bruna Griphao, Domitila Barros, Ricardo e Aline Wirley estavam juntos e conversaram. Alface disse às ex-desérticas que tirou o colar do líder da boca delas.

Outras conversas foram surgindo ao longo da madrugada e, provavelmente, irão repercutir no Jogo da Discórdia de hoje a noite.