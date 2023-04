BBB 23: Cezar Black se prepara para o Jogo da Discórdia

Cezar Black, que era o nome prioritário para o Paredão do BBB 23 no jogo do líder Ricardo Alface, se livrou da berlinda graças ao colar do Anjo, que foi autoimune. Com isso, o enfermeiro ganhou mais uma semana no reality da Globo. Nesta segunda-feira, 10, ele agradeceu no Raio-X, revelou estar ciente de que não terá descanso, especialmente porque nesta segunda-feira, 10, tem Jogo da Discórdia.

“Estou muito feliz, quem imaginava que esse Anjo seria autoimune, hein? Perdi dois dias aqui, louco, sem dormir, ansioso, pensativo, tanto que ontem apaguei quando deitei, mas estou muito feliz e muito animado com mais esses diazinhos aqui na casa”, disse.

“Hoje, não vai ter descanso, tem Jogo da Discórdia. Pode preparar, meu irmão, vai vir o quarto todo em cima de mim, mas tô preparado pro ‘fumo entrando’. Aqui não tem descanso”, afirmou.

“Estou pensando o que posso fazer pra me reinventar na casa, estava meio triste, isolado, tem que tentar sair dessa bad que faltam só 15 dias”, completou.