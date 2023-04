Sarah Aline é a 15ª eliminada do BBB 23 com 58,2% dos votos

Sarah Aline é a 15ª eliminada do BBB 23, neste domingo (16), a participante saiu com 58,2 % dos votos. Ela disputou o paredão ao lado de Aline Wirley e Bruna Griphao.

Durante o tradicional discurso, o apresentador Tadeu Schmidt emocionou os integrante da casa, mas ele foi direto e do início ao fim falou de características da psicóloga.

"Queria pedir licença para o tempo presdente e falar do passado. Era uma vez uma mulher negra,que disse que na infância tinha conflito com o cabelo e viu a importância do cabelo black no BBB"

Ainda no discurso, Tadeu falou que a edição do BBB 23 começou com 11 pessoas pretas e uma delas se descobriu preta dentro do programa.

"Participar do BBB era o sonho dessa candidata. Como saem palavras tão sabias em voz doce e infantil? Ela é a realização de um sonho", disse o apresentador.

Sarah deixou a casa pela cozinha e os demais participantes seguiram emocionados na casa.