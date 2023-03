Após eliminação do BBB 23, Cara de Sapato deve se pronunciar neste domingo, no Fantástico

O lutador Antônio Carlos Junior, conhecido pelo apelido "Cara de Sapato", deve falar pela primeira vez publicamente após ser eliminado do BBB 23. O pronunciamento está previsto para ocorrer neste domingo (19), no Fantástico, segundo confirmou a assessoria de imprensa do ex-brother para o Splash.

Cara de Sapato e MC Guimê foram eliminados do programa na última quinta-feira, após acusação de importunação sexual contra a participante Dania, do México, que fez intercâmbio na casa brasileira.

Apesar de confirmar o pronunciamento, a assessoria do lutador não quis dar detalhes sobre horário e se a comunicação será por texto, entrevista ou outro meio.

MC Guimê já se pronunciou por meio de um vídeo postado nas redes sociais e pediu desculpas à Dania, Lexa e todos os envolvidos. Confira: