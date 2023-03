BBB 23: Patrocinadores teriam pressionado produção para expulsão de Guimê e Sapato

A pressão do público e dos patrocinadores teriam sido as causas principais da decisão do "Big Brother Brasil 23" de ter eliminado MC Guimê e Cara de Sapato. O anúncio veio no dia seguinte à Festa do Líder, que aconteceu na quarta-feira (15).

VEJA MAIS

Na comemoração, os brothers assediaram a participante mexicana Dania Mendez. Guimê tocou no bumbum dela e Sapato forçou um beijo na influenciadora.

A repercurssão foi tamanha que diversos internautas pediram imediatamente a expulsão de ambos do reality. Esses também cobravam um posicionamento das marcas que patrocinam o programa.

Segundo o site Meio & Mensagem, as patrocinadoras inicialmente teriam decidido que esperariam uma decisão da produção do programa. Conforme a pressão do público aumentou, o Mercado Livre publicou uma nota sobre o ocorrido. "Até mesmo um aperto de mão, só deve acontecer quando há consentimento de ambas as partes. Nós, do Mercado Livre, estamos ao lado das mulheres e contra o assédio", escreveu a marca nas redes sociais.

Em seguida, outras patrocinadoras decidiram também falar sobre o assunto, como é o caso da Ademicon, Riachuelo, Coca-Cola, Seara, entre outras.

Ainda de acordo com o site, as marcas começaram a cobrar uma atitude firme da emissora sobre o episódio. Os representantes tinham o receio da imagem negativa que o assédio poderia trazer para o nome delas.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)