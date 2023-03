BBB 23: após ser vítima de importunação sexual, Dania Mendez deixa a casa antes do tempo previsto

A mexicana Dania Mendez deixou a casa do BBB 23 no início da tarde desta sexta-feira, 17. A participante da "La Casa de los Famosos", ia ficar no Brasil até domingo, 19, para ter poder na dinâmica pré estabelecida, mas antecipou a sua volta ao México.

Dania foi chamada no confessionário e orientada as malas. Logo em seguida, ela encontrou os brothers com tristeza e começou a se despedir.

"Obrigada a todos. Vocês são seres lindos, que tudo isso fique no jogo, que todos os problemas e todas as brigas fiquem aqui, porque lá fora temos uma vida linda", diz a mexicana.

"Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz", finaliza.

MISSÃO

Ricardo Alface arrematou o Poder Curinga, que é o "Poder da Mala". Ele impactará diretamente o voto do brother na formação do Paredão, porém, quem irá decidir sobre isso é Dania Mendez.

O "Poder da Mala" poderá valer peso dois ou nulo na votação, mas a mexicana é quem decidirá.