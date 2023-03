Com a expulsão de Cara de Sapato e Guimê, como ficará o cronograma do BBB23?

Ninguém esperava que uma expulsão dupla estaria no roteiro deste BBB23, com 40 dias para a final do programa da Rede Globo. Os participantes MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do reality ao vivo, pelo possível crime de importunação sexual com a mexicana convidada Dania Mendez. E agora, dúvidas pairam sobre como a Globo poderá fazer para cumprir o cronograma do programa, que possui diversos contratos com patrocinadores.

Segundo o especialista em reality shows, Dieguinho Schueng, o BBB deve ter a repetição de dinâmicas como o Paredão Falso ou uma semana sem eliminação. "O que vai ser feito provavelmente é um Paredão Falso ou alguma semana sem eliminação para cumprir o cronograma e o programa ter vida até o final", afirmou.

Vale destacar que além da expulsão de Guimê e Sapato nesta quinta-feira (16), o cronograma do reality também foi afetado pela desistência de Bruno Gaga, em fevereiro.