Após atitude controversa de MC Guimê, irmão da mexicana Dania Mendez critica o funkeiro

Não foi apenas o público brasileiro que reprovou as atitudes de MC Guimê durante sua festa do líder no BBB 23, nesta madrugada (16). Depois da mulher do funkeiro, a cantora Lexa usar seu Twitter pessoal para se pronunciar sobre as interações do marido com a "intercambista" mexicana Dania Mendez, o irmão da modelo, Julio Hernandez, também resolveu se pronunicar e deixar claro que desaprova o assédio sofrido pela irmã no programa.

Durante publicação em seu instagram pessoal, Julio compartilhou o vídeo em que Guimê acaricia as costas da irmã e mostra ela tirando a mão do cantor. "Qual o problema dele? É o típico homem que abusa da simpatia e boas vibrações de uma mulher. Que bom que ela o parou e esclareceu a amizade", escreveu, revoltado, o irmão da modelo mexicana.

VEJA MAIS