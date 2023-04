Juliette declara torcida para Domitila Barros no BBB23

Juliette Freire, a grande campeã da edição de 2021 do Big Brother Brasil, levou o programa com 90.15% dos votos do público. Nesta segunda-feira (17), a cantora usou o Twitter para mandar um recado sobre a atual edição do programa, afirmando que gosta de todos os participantes restantes, mas enfatizando sua preferência por Domitila Barros. A miss está na berlinda junto com Amanda e Larissa.

Segundo o recado da artista, "merece vencer aquele que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade... Eu gosto, de verdade de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila sair", escreveu a cantora no Twitter.

Para completar a torcida, Gil do Vigor concordou com Juliette e declarou também sua preferência por Domitila por meio de sua conta no microblog. "Vigorentos e vigorosos! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela", afirmou o economista.

VEJA MAIS