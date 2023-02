BBB 23: Saiba o que Paula disse que irritou fãs de Juliette

A paraense Paula Freitas foi eliminada do BBB 23, na noite de terça-feira (14) e os internautas deram como justificativa para a saída da paraense o comentário que ela fez sobre Juliette durante um jogo da discórdia. Paula disse para Marília que ela queria dar uma de sofrida como Juliette.

"Você quer dar uma de Juliette, pobre sofrida! Aí não dá, amor!", disse, Paula. Após esse comentário, Juliette chegou a usar as redes sociais com indiretas para a paraense. E os cactos compraram a briga e não esqueceram o comentário.

Após o jogo da discórdia, Marília chegou a conversar com Fred Nicácio sobre o comentário de Paula.

"Eu tenho é muita honra de Juliette. Quando ela foi confirmada, fui olhar no meu Instagram e ela me seguia. Desde a primeira semana quando ninguém acreditava nela eu dizia que ela ia ganhar. Aí ela [Paula] chamou Juliette de 'pobre coitada'. Coisa feia. Fiquei p*ta quando ela falou isso", disse Marília quando ainda estava no programa.