Paula Freitas aposta na fé para se destacar no BBB 23

De todos os participantes da “Pipoca” do Big Brother Brasil 23, os que o público mais conhece são Paula Freitas e Gabriel. A dupla se destacou durante os dois dias de Casa de Vidro e foram escolhidos para entrar oficialmente na edição. Porém, com a entrada de todos os participantes na casa, se iniciou a maratona de reality 24 horas.

A possibilidade de conhecer melhor cada participante já faz o público ficar por dentro dos babados e escolher seu favorito.

Hoje, 17, é o segundo dia de BBB oficial e apostamos as nossas expectativas na representante paraense Paula. Desde que saiu da Casa Vidro, com 60, 55% da preferência do público, ela mostrou que segue em alta entre os internautas, muito pela sua animação e espontaneidade.

A paraense é a BBB que mais ganhou seguidores nesta edição. Já são mais de 520 mil pessoas no Instagram de Paula antes de entrar na Casa de Vidro, ela tinha pouco mais de 10 mil. Ela inclusive ultrapassou Fred, ex-marido de Boca Rosa, que ganhou mais de 400 mil seguidores.

Nos últimos três dias antes do confinamento oficial, Paula mostrou a sua percepção de estar longe das pessoas e redes sociais, através do “Diário do Confinamento”. Uma das coisas que ela mais destacou foi a sua fé e o foco no jogo. “Eu sempre vejo que a galera traz alguma coisa consigo para trazer sorte. Eu trouxe comigo a minha fé, porque é ela que me sustenta. Não quis trazer nada de ninguém para não ficar apegada”, disse na gravação.

“Eu quero focar no jogo, porque daqui a três meses, se Deus quiser, eu vou encontrar todo mundo”, acrescenta.

A paraense ainda falou sobre o que espera encontrar na casa. “Eu entrando na casa do BBB, com certeza a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir ao confessionário. Porque todas as vezes que eu vi BBB, me imaginava apertando aquele botãozinho, entrando do confessionário”, disse a jovem, antes de conhecer a casa mais vigiada do Brasil.

Paula mostrou uma maturidade impressionante nas transmissões da Casa de Vidro e também através do “Diário do Confinamento”, neste último, ela chegou a falar que vai precisar muitas vezes se escutar lá dentro, e que ela deseja muito ser feliz no programa, mas também não se deslumbrar e perder a sua essência.

“Quando eu paro para pensar, o que me traz para o Big Brother, com certeza foi ver que a minha família precisava muito de mim, precisa, sempre precisou. O meu pai, minha mãe e o meu irmão, são os principais motivos para eu estar aqui. Quero dar para eles a melhor vida possível”, disse no “Diário do Confinamento”.

IRMÃO DE PAULA

Paulo Freitas, irmão da sister, é uma das paixões dela. Em diversos momentos ela chegou a falar dele na Casa de Vidro com muito carinho. Ele tem sido uma das pessoas que tomam conta das redes sociais da participante do BBB 23.

“A Paula é muito intensa, ela é muito feliz”, disse o irmão. “A Paula vive o momento, eles deram a chance para a pessoa certa. Ela ainda vai mostrar muita coisa lá dentro”, acrescenta.

Em conversa com o oliberal.com, através de uma live realizada na última semana, Paulo falou sobre como a irmã estava estranha ao guardar esse segredo, mas também o quanto ela será querida e amada pelo público, diante dos elogios mais bonitos que ele falou sobre a Paula.

Paulo ainda contou que acredita que a irmã dará o melhor de si nas provas de resistência, já que ela realiza treinos físicos em academia e é adepta do crossfit.

“A Paula é dançarina, ela é elétrica, ela conversa bastante, ela faz novas amizades. Isso vai gerar um conteúdo muito interessante. Muita gente pode pensar que ela vai ser planta, e eu digo: não”, disse o irmão.

BIG BROTHER BRASIL 23

Além de Paula e Gabriel, o grupo da Pipoca ainda tem: Amanda, Bruno, Cezar, Christian, Gustavo, Larissa, Marília, Ricardo, Sarah Aline e Tina.

No Camarote, temos: fazem parte Aline Wirley, Antonio “Cara de Sapato” Jr., Bruna Griphao, Domitila Barros, Fred, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Key Alves, Marvvila e MC Guimê.