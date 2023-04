Juliette vive romance com jovem que já foi campeão de crossfit

A cantora e campeã do "BBB 21", Juliette, foi vista em clima de roamnce com o atleta Kaique Cerveny, que já foi campeão brasileiro de crossfit. No último sábado, eles foram juntos para o aniversário de Ana Clara e também ao show de Chico César e Geraldo Azevedo, no Circo Voador.

O casal assistiu ao show da coxia e foi filmado por um fã que estava na plateia. Neste domingo, 16, os dois ainda fizeram um passeio de barco pela Baía de Guanabara na companhia de amigos. Numa postagem de Juliette no stories, dá para ver Kaique no reflexo dos óculos escuros dela.

De acordo com o jornal Extra, Kaique tem 24 anos, mora em Brasília e já foi campeão brasileiro de crossfit em 2019. Juliette viveu um romance com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, em dezembro do ano passado. Antes dele, ela viveu uma relação de idas e vindas com o empresário Daniel Trovejani, sócio e ex de Anitta.