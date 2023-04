Cezar Black é recebido por Lula e Janja em cerimônia de assinatura do piso salarial da enfermagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou Cezar Black, ex-participante do Big Brother Brasil 23, chamado para a cerimônia de assinatura do projeto de lei que estabelece o piso salarial da enfermagem, em Brasília (DF), nesta segunda-feira(18).

Para quem não sabe, o ex- brother é enfermeiro e trabalha na UTI Neonatal de um hospital em Brasília. Dentro do BBB 23 ele já demonstrava preocupação sobre o piso salarial da enfermagem.

"Lutei muito por essa causa", disse Black, ao encontrar a primeira-dama, Janja da Silva.

Imagens da cerimônia, foram publicadas no perfil oficial do presidente: “Com a @JanjaLula e o companheiro @cezar.black, depois da assinatura do Projeto de Lei que vai permitir aumentar o piso salarial da enfermagem, um compromisso que assumimos com essa categoria tão importante. O projeto de lei que assinei hoje é para destinar R$ 7,3 bilhões para o @minsaude incluir no orçamento da pasta o pagamento do piso. Seguimos ouvindo e avançando para valorizar os enfermeiros e enfermeiras do nosso país”.

O ex-brother também publicou imagens no seu perfil oficial: “Há 12 anos eu me tornei Enfermeiro, mas desde a época da graduação que eu já era apaixonado por essa classe que tem a arte do cuidar. Desde então eu luto para a valorização de quem sempre fez parte da vida de milhões de brasileiros! Hoje realizo um sonho tão esperado por tantos profissionais. Obrigado por me permitir fazer parte”.