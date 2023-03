BBB 23: Cezar Black aproveita volta de Fred Nicácio para perguntar sobre piso salarial da enfermagem

A volta de Fred Nicácio e Larissa para a casa do "Big Brother Brasil 23" deixou os brothers curiosos sobre a repercussão do reality aqui do lado de fora. Mas, além disso, houve quem quisesse saber sobre assuntos do cotidiano do país e até mesmo profissionais. Cezar Black, por exemplo, aproveitou para perguntar sobre o piso salarial da enfermagem, nesta sexta-feira (24).

Em conversa com Domitila e Fred Nicácio no banheiro da casa nesta sexta-feira (24), Cezar Black questionou: "Me responda uma coisa de lá de fora Fred, que preciso saber". Nicácio se mostrou disponível e Cezar perguntou: "Aprovaram o piso da enfermagem?", querendo saber se houve alguma atualização sobre o tema.

No entanto, o piso nacional da enfermagem ainda não entrou em vigor e está pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal (STF) desde 4 de setembro do ano passado, antes de Cezar entrar no confinamento. O enfermeiro já havia usado até mesmo um raio-x do "BBB 23" para mostrar sua preocupação com o assunto.