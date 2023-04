Sonia Abraão fala sobre cobertura de caso Eloá: 'Fiquei muito tensa e emocionada'

Sonia Abrão é um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. Com 20 anos como apresentadora, ela relembrou uma das coberturas mais marcantes na carreira: o caso Eloá, em 2008. No programa "A Tarde é Sua", Sonia entrevistou o sequestrador Lindemberg Fernandes Alves e Eloá Pimentel, três dias antes do assassinato da mulher.

Na época, a apresentadora foi acusada pelos espectadores por sensacionalismo e de atrapalhar as negocições com a polícia. "Sem dúvida foi o momento mais dramático da minha carreira! Fui a única pessoa com quem ela falou, ainda no cativeiro, três dias antes de ser morta. Fiquei muito tensa e emocionada", relembrou "Faria tudo de novo", ressaltou ela em entrevista à Quem.

Sonia é conhecida por expor as suas opiniões, mas segundo ela, não tem medo de assumir quando está errada. "Não tenho problema nenhum em me desculpar. Isto tanto na vida pessoal, quanto profissional. E faço de coração, nada a ver com o medo de ser cancelada, como acontece com muitos por aí", diz ela, que nunca sofreu ameaças de morte. "É comum acontecer com pessoas públicas, principalmente após o surgimento das redes sociais. Comigo não rolou, mas sou muito bem monitorada", explicou a apresentadora.

Caso Eloá

Em outubro de 2008, Lindemberg, de 22 anos, invadiu a casa da ex-namorada, Eloá Pimentel. A jovem estudava com a amiga Nayara Rodrigues da Silva, que foi solta no dia seguinte, mas retornou ao apartamento para ajudar nas negociações, por orientação da polícia.

O sequestro durou cinco dias até a polícia invadir o apartamento. Nayara levou um tiro no rosto, mas saiu caminhando do local. Eloá foi baleada na cabeça e na virilha, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 18 de outubro.

O sequestrador não teve ferimentos, foi preso e condenado a mais de 98 anos de prisão. Em 2013, a pena foi reduzida para 39 anos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)