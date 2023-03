BBB 23: Equipe de Domitila diz que vai processar Sonia Abrão após grave acusação

A equipe de Domitila Barros processará a apresentadora Sonia Abrão pelas acusações contra a sister do "Big Brother Brasil 23" no programa A Tarde É Sua, da RedeTV desta sexta-feira (17).

“Sonia Abrão acusa Domitila de ser conivente com um crime de importunação sexual, isso é muito grave e não ignoraremos. O jurídico será acionado”, anunciou o time de Domitila nas redes sociais.

A apresentadora da RedeTV! defendeu a expulsão da modelo e ativista por ter, supostamente, estimulado o assédio de Antonio Cara de Sapato contra Dania Mendez, o que provocou a eliminação do brother do reality, com MC Guimê.