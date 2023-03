O que rolou na madrugada desta segunda-feira no BBB 23? Discussão, punição gravíssima e reclamações

A madrugada desta segunda-feira, 13, no BBB 23, após a formação do Paredão de ontem, 12, foi intensa. Teve discussão, punição gravíssima, reclamações e repercussão a respeito da votação em grupo. Cezar Black, Domitila Barros, Ricardo "Alface" e Larissa estão na berlinda.

Bruna Griphao revelou que fez uma escolha dolorosa entre as pessoas que gosta na casa. Para proteger Amanda optou por votar em Marvvila, já que Sarah Aline também era uma das opções, mas tinha disputado o paredão anterior.

Cesar e Larissa se desentenderam. A sister reclamou que ele não cumpriu o combinado ao votar nela no Paredão. Já o brother disse que o combinado do anjo não era exatamente assim, e como escolheram imunizar juntas uma pessoa, ele não se viu obrigado a não votar nela.

Mc Guimê recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas. Tudo isso porque Guimê deixou o lutador Cara de Sapato dormindo no Quarto Líder e saiu do ambiente para ouvir a conversa de César ao lado de fora. Assim que o papo foi encerrado, ele voltou para cama e foi advertido como uma punição gravíssima: "proibido sair do Quarto do Líder deixando convidados".

O aviso assustou os brothers que estavam em outros cômodos. Todos se levantaram para saber se tinha acontecido algo com Guimê. O cantor lamentou e em uma conversa descontraída com cara de sapato abordou o assunto.